تشهد انتشارا للوباء.. تواصل التلقيح ضد الملاريا في ولايات الجنوب

تتواصل عملية التلقيح ضد الملاريا في ولايات الجنوب التي تشهد انتشارا للوباء.

وتم تلقيح أزيد من 600 شخص منذ بداية عملية التلقيح بقاعة علاج 1 نوفمبر بتيمياوين.

وقامت قافلة طبية متنقلة للحماية المدنية تتكفل بتلقيح المواطنين من البدو الرحل.

وستشمل عملية التلقيح كل المواطنين وكل الفئات خاصة الأطفال.

وقد وفرت السلطات المعنية كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات لإنجاح عملية التلقيح وكبح انتشار الوباء.

وأمرت وزارة الصحة بإرسال أطباء وأدوية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.