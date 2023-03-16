تشويق كبير وأحداث غير مُتوقعة في “بنت البلاد 3” على تلفزيون النهار في رمضان

يعرض تلفزيون النهار في شهر رمضان الكريم، الجزء الثالث من المسلسل الدرامي الجزائري الأكثر شهرة “بنت البلاد“.

وخطف مسلسل “بنت البلاد” القلوب في أجزائه السابقة، كونه قُدم في دراما جزائرية جديدة من نوعها، تحاكي التقاليد والريف الجزائري الأصيل.

وكشف تيزر الجزء الثالث، مفاجآت عديدة، سواء من حيث الشخصيات التي ستظهر في الجزء الجديد وحتى الأحداث.

وكان المسلسل الجزائري الدرامي “بنت البلاد“، قد دخل بقوة في موسمه الثاني، في سباق الموسم الرمضاني الماضي.

وتصدرت حلقات المسلسل والذي عُرض على تلفزيون “النهار”، التوندونس على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

كما حصدت حلقات المسلسل أرقاما عالية من مشاهدات فاقت الـ3 ملايين مشاهدة.

فيما إزداد التشويق مع عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، والتي عرفت العديد من الأحداث المفتوحة والمشوقة.

والكل يتسائل ماذا ستحمله الحلقات الجديدة من أحداث، حول مصير لوزيرة التي شربت السم، وكذا عرس أمير وقمرة، وما حدث لإبن الحاج “علي”… فكونو في الموعد