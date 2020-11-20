تشيكوليني: “نسعى للتتويج بكأس السوبر وإسعاد جماهير إتحاد العاصمة”

أكد “تشيكوليني” مدرب إتحاد العاصمة، أن الفريق جاهز لمواجهة شباب بلوزداد في كأس السوبر غدا السبت.

وقال “تشيكوليني” في تصريح لموقع الفريق: “اجتزنا فحوصات الـ PCR وأتمنى أن يكون الجميع جاهز لمباراة السوبر غدا السبت”.

وأضاف: “حضرنا جيدا لهذه المباراة، سنقحم أفضل تشكيلة ممكنة من أجل تقديم مباراة كبيرة وسنحاول التتويج بكأس السوبر”.

وتابع: “حضرنا من دون ضغوطات، سنحترم المنافس ونريد تحقيق اللقب بطبيعة الحال”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نبذل مجهودات أكبر عندما تكون الأمور صعبة، فهذا هو سر نجاح أي فريق”.