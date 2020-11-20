تشيكوليني: “نسعى للتتويج بكأس السوبر وإسعاد جماهير إتحاد العاصمة”

الرياضة
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تشيكوليني: “نسعى للتتويج بكأس السوبر وإسعاد جماهير إتحاد العاصمة”
بقلم أمير بهلول

أكد “تشيكوليني” مدرب إتحاد العاصمة، أن الفريق جاهز لمواجهة شباب بلوزداد في كأس السوبر غدا السبت.

وقال “تشيكوليني” في تصريح لموقع الفريق: “اجتزنا فحوصات الـ PCR وأتمنى أن يكون الجميع جاهز لمباراة السوبر غدا السبت”.

وأضاف: “حضرنا جيدا لهذه المباراة، سنقحم أفضل تشكيلة ممكنة من أجل تقديم مباراة كبيرة وسنحاول التتويج بكأس السوبر”.

وتابع: “حضرنا من دون ضغوطات، سنحترم المنافس ونريد تحقيق اللقب بطبيعة الحال”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نبذل مجهودات أكبر عندما تكون الأمور صعبة، فهذا هو سر نجاح أي فريق”.


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