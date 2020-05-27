تشيلسي في مفاوضات رسمية لضم “بن رحمة” !

كشف موقع “لاغازيتا دو فيناك”، أن نادي “تشيلسي” الإنجليزي دخل في اتصالات رسمية مع اللاعب الجزائري “سعيد بن رحمة”.

“بن رحمة” أصبح مطلوبا في كبار الدوري الإنجليزي لما يقدمه من أداء كبير رفقة فريقه “بيرنتفورد” في “الشامبيونشيب”.

النجم الجزائري كان مطلوبا ومتابعا من طرف كل من: “أرسنال”، “مانشستر يونايتد”، “تشيلسي”، “وستهام”، “استون فيلان” و”كريستال بالاس”.

لكن يبدو أن “البلوز” أخذوا الأسبقية ودخلوا في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع الساحر الجزائري الذي لن يكلف خزائن “تشيلسي” الكثير.

فحسب ما نشرته مختلف الصحف البريطانية في وقت سابق، فإن إدارة “برينتفورد” حددت قيمة “بن رحمة” بـ 30 مليون أورو.