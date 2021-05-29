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تشيلسي يباغت السيتي وينهي الشوط الأول متفوقا بهدف هافرتز

الرياضة
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تشيلسي يباغت السيتي وينهي الشوط الأول متفوقا بهدف هافرتز
بقلم يونس رزيق

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي في النتيجة في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة بفضل هدف الألماني هافرتز في مرمى مانشستر سيتي في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحتضنه ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وضيع اللاعب الجزائري رياض محرز فرصة سامحة للتهديف في الشوط الأول من عمر المباراة بعد عمل فردي ممتاز من الللاعب والكر الذي قدم كرة على طبق للاعب الجزائري الذي وصل متأخرا على توزيعة زميله والكر.

وسيطر فريق تشيلسي على وسط الميدان مستغلا فرصة غياب الثنائي فيرناندينو ورودريغو من جانب فريق مانشستر سيتي.


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