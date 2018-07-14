تشيلسي يتعاقد مع ساري وجورجينيو في إنتظار غولام

تعاقد اليوم السبت فريق تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي السابق لفريق نابولي ماوريسيو ساري خلفا للمدرب المُقال الإيطالي أنطونيو كونتي.

وجلب ساري معه لقلعة البلوز اللاعب الإيطالي جورجينيو وسط الميدان الدفاعي للبارتينوباي كأولى صفقاته تحسبا للموسم الكروي المُقبل.

ويُعد ساري من أشد المُعجبين بالنجم الجزائري لفريق الجنوب الإيطالي فوزي غولام حيث أكدت وسائل الإعلام في الكثير من المرات رغبة “الكوتش” الإيطالي في أخذ الظهير الأيسر معه إلى تشيلسي.

وستكشف الأيام القادمة مُستقبل غولام الذي أكد أمس أنه مُتحمس للعمل مع المدرب الإيطالي الجديد لنابولي كارلو أنشيلوتي.