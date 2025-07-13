تشيلسي يتوج بمونديال الأندية بعد الفوز على البياسجي

توج فريق تشيلسي الإنجليزي ببطولة مونديال الأندية 2025، اليوم الأحد، بعد فوزه المستحق على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد في ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

وقدم فريق تشيلسي أداءً رائعًا في المباراة، حيث سجل ثلاثية نظيفة على حساب بطل فرنسا، بدأ كول بالمر المباراة بشكل مذهل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 22 و30، ليضع البلوز في المقدمة، وبعدها، في الدقيقة 43، عزز جواو بيدرو الفوز بتسجيل الهدف الثالث، مما جعل من الصعب على البياسجي العودة في المباراة.

وشهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، حيث حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مما أضفى على الحدث طابعًا خاصًا. كما شهدت المباراة حضور مجموعة من الوجوه الرياضية العالمية الذين دعموا الفريقين.

بعد هذا الفوز، يُضاف مونديال الأندية إلى خزائن تشيلسي ليحقق الفريق لقبا جديدا في تاريخه. ويُثبت الفريق الإنجليزي استمراره في تقديم مستويات متميزة على الساحة العالمية.