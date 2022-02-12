تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه

تمكّن تشيلسي الإنجليزي التتويج بكأس العالم للأندية اليوم السبت على حساب بالميراس البرازيلي لأول مرة في تاريخه.

كما جرت أطوار المباراة بملعب محمد بن زايد بناي الجزيرة. التي انتهت بالفوز بثنائية مقابل واحد من إمضاء كل من لوكاكو هافيتز. أمام من الجانب المقابل سجلأّ الهدف الوحيد رافاييل فيغا.

وفي مباراة مثيرة وقوية توّج البلوز الطبعة الأولى في تاريخه في الوقت الإضافي الثاني. بعدما كانت المباراة تسير لضربات الجزاء.

يذكر. أن الأهلي المصري فرض نفسه في المنافسة وأنهى المسابقة في المركز الثالث.