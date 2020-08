تشيلسي يعلن ضم البرازيلي تياغو سيلفا

وأمضى تياغو سيلفا، على عقد الجديد الذي سيربطه بنادي تشيلسي لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح المدافع البرازيلي عقب توقيه العقد: “يسعدني أن أكون جزءا من الفريق الذي يقوده المدير الفني فرانك لومبارد، في الموسم المقبل”.

وأبدى تياغو سيلفا (35 عاما)، عزيمة كبيرة على تحقيق المزيد من الألقاب رفقة ناديه الجديد، حيث قال أنه جاء إلى تشيلسي من أجل المنافسة على الألقاب.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

