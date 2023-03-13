تشيلسي ينظم إفطارا مفتوحا بملعب “ستامفورد بريدج” في شهر رمضان

تعتزم إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي القيام بمبادرة فريدة من نوعها لفائدة المسلمين المقيمين بإنجلترا، خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلنت إدارة النادي الإنجليزي، عبر موقعها الرسمي، برمجتها إفطار مفتوح شهر رمضان المقبل بملعب “ستامفورد بريدج”، يوم 26 مارس الجاري.

كما أوضح بيان النادي، بأن المبادرة تتيح للجالية المسلمة من أنصار الفريق، وطلاب المدارس، للتواجد جنبا إلى جنب لتقاسم الإفطار وتبادل الحوار في مساحة آمنة.

وأكد مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، بأن هذه المبادرة تعتبر سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.