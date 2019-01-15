“تشيلسي” يُحدّد سعر “هازاراد” و”الملكي” يقترب من حسم الصفقة !

كشفت الصحافة الانجليزية، أن إدارة “تشيلسي” قد حددت قيمة اللاعب البلجيكي “إيدين هازارد” الذي يرغب في الرحيل لـ “ريال مدريد” في الصائفة.

وأكدت صحيفة “الصن” أن إدارة “البلوز” حددت سعر 112 مليون أورو للتخلي عن نجمها الذي ينتهي عقده صيف 2020.

وهو نفس المبلغ الذي رحل به “رونالدو” إلى “جوفنتوس” كما ترى الصحافة البريطانية أن قيمة الصفقة مناسبة تماما لـ “ريال مدريد”.

يذكر أن جماهير “الميرنغي” غاضبة على رئيس النادي الذي لم يدعم الفريق باللاعبين في هذا الميركاتو الشتوي بالرغم من حاجة “الملكي” للاعبين خاصة في الشق الهجومي.