تشيلسي يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي ويدخل التاريخ الأوروبي من بابه الواسع!

بصم نادي تشيلسي الإنجليزي على إنجاز تاريخي جديد بعدما توّج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. عقب فوزه الساحق على نظيره الإسباني ريال بيتيس بنتيجة 4-1.

في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة فروكلاف البولونية، مساء الأربعاء.

ورغم البداية الحماسية من جانب ريال بيتيس الذي سعى لكتابة أول صفحة ذهبية في تاريخه القاري، وتقدمه في النتيجة عند الدقيقة الـ9. إلا أن خبرة “البلوز” حسمت المواجهة في الشوط الثاني. إذ قدّم أبناء لندن أداءً هجوميًا من الطراز الرفيع، ترجم إلى أربعة أهداف كاملة أربكت دفاعات الفريق الأندلسي في الدقائق 65 - 70 – 83 – 90+1.

وبهذا التتويج، يصبح تشيلسي أول نادٍ أوروبي يفوز بجميع البطولات الكبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إذ سبق له أن ظفر بلقبي دوري أبطال أوروبا (2012 و2021)، والدوري الأوروبي (2013 و2019)، وكأس السوبر الأوروبية، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية التي أُدمجت لاحقًا في “اليوروبا ليغ”.

من جهته، خرج ريال بيتيس مرفوع الرأس رغم الهزيمة. بعدما بلغ النهائي القاري لأول مرة في تاريخه. وهو ما يعد خطوة كبيرة على درب النمو الأوروبي للفريق الأندلسي.

أما تشيلسي، فنجح في إنقاذ موسمه وتوجيه رسالة قوية بأنه لا يزال من كبار القارة بعدما أضاف لقبًا جديدًا إلى خزائنه. ورسّخ اسمه كأحد أكثر الأندية تتويجًا في العقدين الأخيرين. وأصبح أول ناد أوروبي يحقق جميع الألقاب القارية والعالمية للأندية.