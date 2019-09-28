تشييد مستشفى جديد بسعة 240 سرير بالوادي

أكد والي الوادي عبد القادر بن سعيد، أن وزارة الصحة أعطت موافقتها لتشييد مستشفى جديد بسعة 240 سرير، يعوض مستشفى بن عمر الجيلاني.

وتم اختيار الأرضية المحاذية لمركز مكافحة السرطان، مقابل الطريق الإجتنابي الغربي المؤدي للبلديات الجنوبية بالولاية، لتشييد المستشفى.

وتم اختيار هذا الطريق للإسراع في تسويته، وتسريع تجسيد المشروع الذي لطالما انتظره المواطنون.

وستحل لجنة الوزارة بالولاية، يوم الأحد، لمعاينة كل النقائص ووضع كامل التدابير اللازمة من أجل تحسين الوضع الراهن.

وستتواصل اللجنة مع المواطنين لنقل أرائهم وتطلعاتهم واقتراحاتهم، لتغيير الوضع والعمل على تقليص الضغط على الطواقم الطبية وتحسين ظروف العمل.

وتعرف الولاية مشاكل بالجملة جعلت من مواطنيها يهاجرون لدولة الجوار، بحثا على العلاج.