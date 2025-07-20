تشييد مصنع لإنتاج الأطر المطاطية للمركبات بوهران

تم اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لتشييد مصنع خاص في إنتاج الأطر المطاطية للمركبات بمنطقة طفراوي ولاية وهران.

المصنع هو نتاج شراكة استراتيجية بين شركة الحاج العربي للصناعة SHLI والعملاق الصيني DoubleStar Tire. ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في قطاع التصنيع الجزائري. ليس فقط من حيث حجم الاستثمار الذي بلغ 50 مليار دينار، بل من حيث التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة. والتي تصنف ضمن الجيل الرابع للصناعة أو ما يعرف بـالصناعة 4.0

شراكة جزائرية-صينية في قلب الديناميكية الاقتصادية

تعد شركة DoubleStar Tire واحدة من أبرز وأعرق شركات صناعة الإطارات في الصين والعالم. تأسست عام 1921 وتحولت إلى رمز للابتكار الصناعي بفضل استثماراتها في المصانع الذكية. منذ 2016، أصبحت أول مصنع للإطارات في العالم يطبق أنظمة “الصناعة 4.0، معتمدا على الذكاء الاصطناعي. الروبوتات، والبيانات الضخمة في كل مراحل الإنتاج، لضمان جودة استثنائية وتقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية.

من جهتها، تسعى شركة الحاج العربي للصناعة إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية من الإطارات السياحية والصناعية. إضافة إلى التوجه نحو التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية

المصنع الجديد، الذي سيتم تشييده بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران، سيوفر أكثر من 2000 منصب عمل مباشر

يتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 7 ملايين إطار سنويا، تشمل مختلف أصناف الإطارات، من السيارات السياحية، الشاحنات ، الحافلات الاليات الزراعية و العسكرية

وسيعتمد المصنع نظام إنتاج ذكي بالكامل، من خلال خطوط إنتاج آلية مرتبطة بأنظمة مراقبة وتحليل آنية، تمكن من التفاعل الفوري مع أي خلل وتحقيق إنتاج بجودة عالمية وبأقل تدخل بشري، بما يتماشى مع فلسفة الصناعة 4.0 التي تعزز الكفاءة والتخصيص والاستدامة

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