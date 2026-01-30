تشييع الفنانة هدى شعراوي إلى مثواها الأخير

شُيعت الفنّانة السورية هدى شعراوي، إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجمعة، ووريت الثرى في مقبرة باب الصغير، في دمشق.

ونشرت نقابة الفنّانين السوريين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقاطع فيديو من مراسم جنازة الفنّانة الراحلة.

وفارقت الفنّانة هدى شعراوي الحياة، الخميس، فيما وصفته وزارة الداخلية السورية، بـ”حادثة قتل مأساوية”، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إقرار خادمة الفنّانة الراحلة هدى شعراوي، بقتلها. بعد القبض عليها والتحقيق معها، خلال ساعات من ارتكابها الجريمة. وتدعى الخادمة فيكي أجوك، وتحمل الجنسية الأوغندية.