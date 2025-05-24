تشييع المخرج محمد لخضر حمينة إلى مثواه الأخير

تم عصر اليوم السبت، تشييع جثمان المجاهد والمخرج والمنتج الجزائري، محمد لخضر حمينة، إلى مثواه الأخير، بعد وفاته أمس الجمعة، عن عمر ناهز 95 سنة.

ووُري جثمان المخرج، محمد لخضر حمينة، الثرى، بمقبرة سيدي يحيى، في الجزائر العاصمة، في جو جنائزي مهيب، بحضور وجوه رسمية وثقافية وفنية.

ومن بين الحضور، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ووزير الثقافة، زهير بللو. كما حضر المخرج القدير أحمد راشدي والفنان صافي بوتلة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بعث برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد والمخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة.

وكتب رئيس الجمهورية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. فاجعة رحيل عملاق السينما العالمية المخرج الكبير محمد لخضر حمينة عشية احتفال الإنسانية بالذكرى الخمسين لظفره بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي. عن رائعته وقائع سنوات الجمر. التي فتحت عيون العالم عن قطعة من معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن “الفقيد وقبل أن يكون مخرجًا عالميًا مبدعًا ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما العالمية، كان مجاهدًا أبيًا. ساهم في تحرير بلاده بما نقل من صور ومشاهد عرّفت البشرية ببطولات الثورة التحريرية المظفّرة”.