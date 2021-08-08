تشييع النجمة المصرية دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة

شُيع جثمان الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، ظهر اليوم الأحد، ودفنت بمقابر العائلة، قرب زوجها الراحل النجم سمير غانم.

وحمل نعش الفنانة القديرة، زوجا إبنتيها حسن الرداد ورامي رضوان والفنان عمرو سعد والفنان هشام جمال.

وظهرت كل من النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم، منهارتان تماما في جنازة والدتهما، بعد أن فقدا والدهما قبل فترة وجيزة.

وتوافد عدد من الفنانين الي مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

ومن بين الفنانين الحاضرين، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا واحمد خالد صالح، منير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري، وإلهام شاهين وغيرهم.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عشرات الفنانين العرب الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود.