تشييع جثامين ضحايا إنقلاب حافلة بالمسيلة

تم ظهر اليوم الخميس، تشييع جنازة ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء أمس إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين في منطقة الشلال بالمسيلة.

وتوفي في هذا الحادث، 9 أشخاص وأصيب 41 آخرين إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافيرن في ولاية المسيلة.

وحسب رئيس خلية الإعلام والعلاقات العامة لمجموعة مسيلة للدرك الوطني، وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين، مخلفا وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حيث غادر صباح اليوم 21 شخصا من المصابين المستشفى. فيما يواصل بقية الضحايا العلاج تحت إشراف الاطقم الطبية.

هذا وتدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقانون المرور ومراعاة السياقة السليمة.