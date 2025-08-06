تشييع جثامين ضحايا تحطم طائرة الإستطلاع لمصالح الحماية المدنية

شُيعت اليوم الأربعاء جثامين شهداء الواجب المهني ضحايا تحطم طائرة الإستطلاع لمصالح الحماية المدنية “زيلين”. بمطار فرحات عباس الذي وقع يوم أمس الثلاثاء.

وقدم وزير الداخلية ابراهيم مراد واجب العزياء بعد زيارته اليوم الى الولاية حيث وفدا وزاريا ضم كل العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية. يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف و ممثل عن وزارة الخارجية. للوقوف على شهداء الواجب المهني.