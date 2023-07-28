تشييع جثامين ضحايا حرائق بجاية إلى مثواهم الأخير

في جو جنائزي مهيب، شيعت عصر اليوم الجمعة، جثامين ضحايا حرائق بجاية إلى مثواهم الأخير.

كما تم نقل جثث ثمان ضحايا جراء الحرائق التي مست ولاية بجاية لدفنهم بمسقط رأسهم بالجزائر العاصمة.

وتم دفن الضحايا الآخرون من ولاية بجاية بقرى أيت أوصالح ،سوق الجمعة وبني كسيلة.

وقدن الوالي باسمه وبإسم مواطني ولاية بجاية تعازيه القلبية والخالصة لعائلات الضحايا، مؤكدا تضامنه معم في هذه المحنة. راجيا من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى.