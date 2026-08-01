تشييع جثامين ضحايا فاجعة بومرداس بمقبرة العلمة في سطيف

وُوريت جثامين عدد من ضحايا حادث الحافلة في بومرداس، الثرى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقبرة العلمة في ولاية سطيف.

وشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مرفوقًا بوزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، في مراسم تشييع جثامين الضحايا، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعرفت الجنازة، حضور جمع غفير من المواطنين من كل ربوع الوطن في مشهد يعبر عن تضامن ولحمة الشعب الجزائري في المحن.

وتوفي 27 شخصا، وأصيب 42 آخرين، في حادث مرور مروع وقع صباح أمس الجمعة، إثر إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، كانت قادمة من ولاية سطيف.