تشييع جثمان إسماعيل هنية في الدوحة

أقيمت اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشيعت جنازة هنية في مسجد الإمام محمد عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة. التي كانت مقر إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس.

واغتيل هنية (61 عاما)، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مع مرافقه الشخصي، في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية.

وأقيمت مراسم شعبية لتشييعه في طهران، الخميس، قبل أن ينقل جثمانه إلى الدوحة لدفنه هناك.