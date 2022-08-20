تشييع جثمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى مثواه الأخير

ووري جثمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميسايد، عصر اليوم السبت، الثرى، بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

وحضر مراسم تشييع الجنازة، العديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة على رأسهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وكذا وزراء الصحة والطاقة والتجارة وغيرهم.

كما حضر الجنازة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وإنتقل إلى رحمة الله، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميسايد، اليوم السبت، بعد معاناته من مرض عضال.

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