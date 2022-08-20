تشييع جثمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى مثواه الأخير
ووري جثمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميسايد، عصر اليوم السبت، الثرى، بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة.
وحضر مراسم تشييع الجنازة، العديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة على رأسهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وكذا وزراء الصحة والطاقة والتجارة وغيرهم.
كما حضر الجنازة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.
وإنتقل إلى رحمة الله، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميسايد، اليوم السبت، بعد معاناته من مرض عضال.
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الرئيس تبون يُعزي عائلة الأمين العام لرئاسة الجمهورية
هذا وتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة المرحوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد“.
وتضمنت رساللة التعزية: “بصبر المؤمنينَ الـمُحتَسبين، وبإيمانِ الـمُسَلّمِينَ الرّاضينَ بقضاءِ الله وَقَدَرِه. تلقّيتُ الابتلاءَ بوفاة فقيدنا المرحوم محمّد الأمين مسايد، الّذي عانى بِجَلَدٍ من المرض. شاكرًا صابرًا يُؤدّي مهامّهُ بصمتِ الرّجال الأكفَاء الثُّقاة. والوَطنيّينَ الـمُخلصِينَ الحريصِينَ على الإتمَام والإتقانِ في العَمَلِ، والالتزَام في الأداء، الـمُتَحَلّينَ بمكارِم إطارات الدّولة”.
وأضاف الرئيس تبون: “فقد استحقّ الفقيدُ في كل المهامّ والمسؤوليّات الـمُسندةِ إليه التّقديرَ والاحترام. وهُو الّذي يشهدُ لهُ كلُّ منْ عمِلَ معهُ بمزايَا الـمُسيّرِ الـمُحَنّك الـمُتشبّعِ بثقافةِ إطاراتِ الدّولَة”.
وواصل رئيس الجمهورية: “وإنّني وببالغِ التّأثُّرِ وعميقِ الأسَى ونحنُ نُوَدّع الفقيدَ إلى مثواهُ الأخير. وإذ أُعَزّي نَفسي أمامَ هذَا الـمُصاب الأليم. أُقاسِمُكُم بحَسْرةٍ بالِغةٍ مِحْنَةَ الفِراق في هذهِ اللّحظات القاسِيَة. وَأَتوَجّهُ إليكُم بخالصِ التّعازي وصادقِ الـمُواسَاة”.
وتابع الرئيس تبون: “داعيًا الـمَولَى عزَّ وَجَلّ أنْ يَتغمّدَهُ بواسِع الرّحمةِ والـمغفِرَة.. وَيَتَولاكُم جميعًا بالعِنايةِ ويُنزلَ في أفْئِدَتِكُم صبرًا جميلاً. يزيدُكُم بهِ قُوّةً علَى تجاوُز الابتلاءِ ويُضاعفَ بهِ أَجْرَ إيمانِكُم واحتسابِكُم.. عَظّمَ اللهُ أجرَكُم..إنّا لله وإنّا إليهِ راجِعون”.
وإنتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد، بعد معاناته من مرض عضال.