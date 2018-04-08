تشييع جثمان البخاري أحمد إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

شيع اليوم الأحد جثمان المناضل البخاري أحمد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

و جرت مراسم تشييع جنازة الدبلوماسي الصحراوي الراحل في موكب جنائزي مهيب.

وهذا بحضور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة الصحراوية و

المجلس الوطني والمجلس الإستشاري الصحراوي ووفود أجنبية صديقة .

وممثلين عن بعثة المينورسو وجمع غفير من مختلف شرائح الشعب الصحراوي.

وسلّم بالمناسبة رئيس مكتب بعثة المينورسو بتندوف يوسف جديان رفقة رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر حمدي البوخاري للرئيس الصحراوي رسالة تعزية.

من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

يشار إلى أنّ الدبلوماسي الصحراوي البخاري أحمد قد وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

و إثر هذا المصاب الجلل أعلنت الرئاسة الصحراوية الحداد الوطني لمدة 7 أيام.