تشييع جثمان الدركي المغدور نصر الدين صبيحي

تم، اليوم الإثنين، تشييع جثمان الدركي المقتول نصر الدين صبيحي، في مقبرة الخدام، أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف.

وتعرض الدركي نصر الدين صبيحي، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، للاعتداء والسرقة والطعن بتبسة.

ويعمل الضحية الذي ينحدر من ولاية الشلف، بفرقة حرس الحدود، ووحدة التدخل السريع في تبسة.

وكان الدرك الوطني بتبسة، قد أوقف شابين يشتبه في مشاركتهما في الجريمة.

وتمكنت الشرطة والدرك الوطني، من توقيف المشتبه به الرئيسي في مقتل الدركي نصر الدين صبيحي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به الرئيسي، مسبوق قضائيا، وخرج من سجن عنابة بعد قضائه عقوبة 7 سنوات.

وأضافت المصادر، أن الجاني كان في عنابة، يحضر للسفر في هجرة غير شرعية بأحد الشواطئ.