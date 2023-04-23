تشييع جثمان الراحل محمد قنوع إلى مثواه الأخير

شيعت دمشق، اليوم الأحد، جثمان الراحل محمد قنوع إلى مثواه الأخير، بحضور عدد من نجوم سوريا ومنهم سوزان نجم الدين. أمل عرفة، عباس النوري، فراس ابراهيم، الليث حجو، روعة السعدي. عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، أيمن رضا وغيرهم.

وأقيمت مراسم الصلاة على جثمانه اليوم الأحد بعد صلاة العصر. بينما يقام عزاء للراحل محمد قنوع مساء اليوم في القاهرة ودمشق أيضًا.

وقد فجع الوسط الفني السوري بخبر وفاة الفنان محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عاما، إثر إصابته باحتشاء في عضلة القلب.

كما عبر عدد كبير من زملاء الفقيد عن حزنهم ودهشتهم لرحيله المفاجيء. كما شارك جمهوره منذ أسبوع واحد عدة صور من رحلته للقيام بمناسك العمرة برفقة ابنته. وظهر في الصور بحالة صحية جيدة.

يذكر أن محمد قنوع نفسه منذ أسبوع واحد فقط، بمصادفة وفاة شخصية شومان التي جسدها ضمن أحداث مسلسل العربجي. بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

كما نشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: “وداعا شومان” على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي”.

كما حقق “العربجي” أرقاما قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهداته على تطبيق “تيك توك” نصف بليون مشاهدة. مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث “غوغل”.

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس”. تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995. ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.