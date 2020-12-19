تشييع جثمان الشهيد نور الدين بوزايدة إلى مثواه الأخير في البيض

تم، اليوم السبت، بولاية البيض، تشييع جثمان، الشهيد نور الدين بوزايدة، الذي توفي إثر سقوط المروحية العسكرية، بتيبازة.

وتم تشييع جثمان الشهيد نور الدين بوزايدة ، بحضور اطارات من الجيش الوطني الشعبي ومختلف إطارات الهيئات الرسمية وأسرة الشهيد.

للإشارة، تم صباح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش في عين النعجة، رفع جثامين شهداء الواجب الوطني.

وقدمت للشهداء، التشريفات العسكرية بحضور الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح يوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.