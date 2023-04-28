تشييع جثمان الشيخ سعيد تامتري إلى مثواه الأخير ببشار

شيع اليوم الجمعة، جثمان الشيخ سعيد تامتري، إمام مسجد على بن أبي طالب ببلدية مغنية ولاية تلمسان. إلى مثواه الأخير بمقبرة بشار.

وكان الشيخ سعيد تامتري قد تعرض بتاريخ 24 افريل 2023 لطعنة خنجر تحت الكتف بعد صلاة الظهر، سببت له جروحا على مستوى الوجه. أين تم نقله على جناح السرعة للمستشفى حيث له عملية جراحية.

وبعد إجراء التحاليل والأشعة للإمام سعيد تمتري. تبين أن الجرح خطير جدا يستدعي العناية المركزة لتجاوز مرحلة الخطر.

وحسب الطبيب المتابع لحالة الإمام الجرح وصل للرئة وستقام له عملية جراحية استعجالية.

وينحدر الجاني من مدينة حمام بوغرارة. وسبق له وان إعتدى على معلم قرآن وأحدث إتلافا بإحدى المساجد.