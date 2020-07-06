تشييع جثمان الفقيد اللّواء حسان علايمية بمقبرة العالية

تم صباح اليوم الاثنين، تشييع جثمان الفقيد، اللّواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، حيث ووري الثرى في مقبرة العالية، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قدمت للفقيدالتشريفات العسكرية بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش” بعين النعجة، بحضور القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة المرحوم.

وعرفت مراسم التشييع قراءة فاتحة الكتاب على روح المرحوم الطاهرة، تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مساره المهني الحافل بالبطولات في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.