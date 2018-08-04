تشييع جثمان الفنانة السورية مي سكاف بباريس

شيّع أمس الجمعة، جثمان الفنانة السورية مي سكاف بمدينة دوردان بضواحي باريس إلى مثواه الأخير.

في مراسم تشييع حضرها المئات من السّوريين بينهم شخصيّات سياسية وفنيّة.

وبدأت مراسم التشييع في قاعة المركز الثقافي للمدينة بكلمة مؤثرة لرئيسة البلدية التي استضافت مي وابنها جود الزعبي منذ عام 2015.

بعد قدومهما إلى فرنسا، ثم عرضت لمحة عن حياة مي ومسيرتها الفنية.

وتوجّه المشيعون إلى أمام البيت الذي كانت تسكن فيه مي، ومن ثم انطلق موكب التشييع.

وعند الوصول إلى المقبرة سجيّ جثمانها أمام الحشود، وألقى إبنها جود وعدد من أصدقائها أمثال الفنان فارس الحلو وعبد الحكيم قطيفان كلمات الوداع.

وشارك الحضور في وداع الفنانة، ووضعوا ألف وردة بيضاء على نعشها.

يشار إلى أنّ الفنانة السورية مي سكاف، كان قد توفيت بباريس، في 23 جويلية، عن عمر ناهز 49 عاما.