تشييع جثمان الفنانة والمجاهدة فريدة صابونجي

ووري جثمان الفنانة القديرة والمجاهدة فريدة صابونجي، الثرى، عصر اليوم السبت، بمقبرة العالية، في الجزائر العاصمة.

وأشرف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، على مراسم تشييع جنازة الفنانة، والتي حضرتها العديد من الشخصيات الفنية والسياسية.

وإنتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الممثلة القديرة، فريدة صابونجي، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد معاناتها مع المرض.

ونقل جثمان الممثلة فريدة صابونجي، اليوم السبت، إلى مقر المسرح الوطني من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

هذا وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المرحومة الممثلة السينمائية والمسرحية القديرة فريدة صابونجي التي وفاتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الفنانة المرحومة فريدة صابونجي”.

وأضاف الرئيس تبون: “بهذا المصاب الجلل نودع إسما لامعا من كبار الفنانين الجزائريين. فلقد نالت المرحومة رفقة ثلة من الفنانين التقدير والإحترام. من خلال ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية راقية، وكانت بذلك مثالا لأجيال من الفنانين”.