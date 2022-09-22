تشييع جثمان الفنان المصري هشام سليم

شيّع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام جثمان الفنان المصري هشام سليم إلى مثواه الأخير.

وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

وحضر تشييع الجثمان عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا. ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وفتوح أحمد، وأحمد بدير، وعبير صبري. وإلهام شاهين، ومحمد الصاوي، وأحمد السقا، وخالد النبوي، ومها أحمد، ومحمود حميدة.

كما حضر المخرج عمرو عرفة، والمنتج عصام الإمام، والفنان كريم عبد العزيز. وبشرى، ومحمد رياض ومحمد جمعة، وأشرف عبد الباقي، وغيرهم من الفنانين.

وأعلن نور هشام سليم أن عزاء الفنان الراحل سوف يكون بعد تشييع الجنازة فقط. قائلا عبر حسابه على “إنستغرام”: “شكر الله سعيكم جميعاً، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة”.