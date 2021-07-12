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تشييع جثمان الفنان فريد الروكور بمقبرة المالحة في العاصمة

بقلم النهار أونلاين
تشييع جثمان الفنان فريد الروكور بمقبرة المالحة في العاصمة
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959691
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