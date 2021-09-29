تشييع جثمان المجاهد الحاج أمحمد يعلى إلى مثواه الأخير

أشرف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الأربعاء، على مراسم تشييع جثمان المجاهد والوزير الأسبق الحاج امحمد يعلى ظهر اليوم بمقبرة بن عكنون

وحضر مراسم التشييع، إطارات سامية ومجاهدين ورفقاء الفقيد.

طالع أيضا:

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد والدبلوماسي محمد يعلى

وقال رئيس الجمهورية:” شاء قدر الله أن يتوفى المجاهد محمد يعلا فيوافيه الأجل المحتوم. بعد ان اضطلع في حياته الحافلة بالعطاء الوطني. وخلال مساره المهني بالعديد من المهام والمسؤوليات السامية داخل الوطن وخارجه.

وتابع الرئيس يقول: “يغادر الفقيد هذه الدنيا ليحتفظ من عرفوه وعملوا معه بما تحلى به من خصال الوطنيين الأكفاء المخلصين. وهي خصال ستظل ذخرا ورصيدا مشرفا لعائلته وذويه وذكرى طيبة شاهدة على ماقدمه

كما توجه رئيس الجمهورية بخالص تعازيه إلى عائلة وأصدقاء المجاهد الراحل:” أتوجه إليكم وإلى رفقائه المجاهدين بأخلص التعازي. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه جنة الفردوس مع الصديقين والشهداء الصالحين”