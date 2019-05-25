تشييع جثمان المجاهد الراحل مصطفى طورش إلى مثواه الأخير بباتنة

شيع ظهر اليوم السبت، بمقبرة فم الطوب بباتنة، جنازة الفقيد المجاهد مصطفى طورش، وذلك بحضور والي باتنة، محمدي فريد، السلطات المدنية والعسكرية، والعديد من الشخصيات الوطنية والأسرة الثورية.

وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية باتنة، فإن المرحوم من الرعيل الأول لثورة أول نوفمبر من مواليد 1925، حفظ القرآن الكريم كاملا وهو صغير، أخ لأربعة شهداء.

ويعتبر رفيقا للشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، أين لازمه منذ الحركة الوطنية 1944، شارك في أم المعارك – خنقة معاش – ( هاغيث ناه معاش ).

تم سجنه سنة 1955، رفقة زميله الشهيد مصطفى بن بولعيد، فتقاسما نفس الغرفة بسجن كدية بقسنطينة، وتم نطق حكم الإعدام في حقه.

بعد الإستقلال تفرغ للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وأحكام التجويد، إلى أن وافته المنية يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 95 سنة، بعد مرض عضال ألزمه الفراش.