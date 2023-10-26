تشييع جثمان المجاهد يوسف الخطيب إلى مثواه الأخير

وري جثمان المجاهد العقيد يوسف الخطيب الثرى، ظهر اليوم الخميس، بمقبرة العالية في العاصمة، بعد وفاته عن عمر ناهز 91 عاما.

وشيعت جنازة المجاهد العقيد يوسف الخطيب، بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

كما حضر الجنازة، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى الطاقم الحكومي.

وقد انتقل إلى رحمة الله المجاهد العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة التاريخية، عن عمر يناهز 91 عاما.

وبعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم يوسف الخطيب، قائد الولاية التاريخية الرابعة.

وجاء في نص التعزية “فقدنا أخا عزيزا ومجاهدا من الرعيل الأول. ووطنيا خالصا أكرمه الله تعالى بتواضع الرجال. وأعزّه بالمواقف الوطنية الصّرْفة. وحباه بالمحبة والتكريم”.

كما أضاف الرئيس تبون: “نشأ على النضال والجهاد ونكران الذات. منذ أن التحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955. وبمعاقل الثورة في جبال نواحي المدية بالولاية التاريخية الرابعة. التي اضطلع لاحقا بقيادتها تقديرًا لحنكته السياسية والعسكرية. وأشرف بها على العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة، فأبلى مع رفاقه بلاءً مشهودً”.

وتابع رئيس الجمهورية: “وإننا إذ نودع في هذا الظرف الأليم أحدَ الثوار الروَّاد. أتوجه إليكم وإلى كافة ذويه وأقاربه. وأخواته وإخوانه المجاهدات والمجاهدين بأحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة. داعيًا المولى عز وجل أن يلحقه بمن سبقه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأطهار. في جنة الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم الجميع الصبر والثبات”.