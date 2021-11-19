تشييع جثمان الملاكم لوصيف حماني بقرية إيقوفاف بعين الحمام

شُيعت ظهر اليوم الجمعة جنازة الملاكم الراحل “لوصيف حماني” الذي وافته المنية الأسبوع الفارط عن عمر ناهز 71 سنة.

وجرت مراسم الدفن بقرية إيقوفاف بعين الحمام ولاية تيزي وزو، وحضر تشييع الجنازة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وجمع غفير من عائلة وأصدقاء المرحوم وكذا الأسرة الرياضية.

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يذكر أن البطل الجزائري الأسبق للملاكمة، لوصيف حماني، توفي الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة. لوصيف حماني من مواليد 15 ماي 1950،مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972. كما يملك لوصيف ميدالية ذهبية لألعاب لاغوس الإفريقية. وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الملاكم لوصيف حماني الذي وافته المنية. ونشر رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة عزى فيها عائلة الفقيد والتي جاء فيها: “برحيل الملاكم المقتدر الأسبق لوصيف حماني تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها” ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر”، تعزية الوزير سبقاق، لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية. كما اعتبر الوزير عبد الرزاق سبقاق، أن رحيل لوصيف حماني، يعد فاجعة أليمة، راجيا من الولى أن يتغمده برحمته الواسعة. ومن جهته، وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية، بعد تلقيه نبأ وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني. ونشر موقع الفاف، رسالة عمارة، التي عبر من خلال، باسمه، وباسم أعضاء مكتبه الفيدرلي، عن تضمانهم مع عائلة الفقيد. كما دعا رئيس الفاف، المولى عزّ وجل، أن يتغمد بطل الملاكمة الجزائري، برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. الجزائر تستقبل جثمان بطلها الأسبق لوصيف حماني

تم يوم الأربعاء، إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني، بفرنسا. ومن المقرر أن يحمل جثمان الفقيد، يوم الخميس إلى أرض الوطن، قادما من فرنسا، على أن تشيع جنازته يوم الجمعة المقبل.

ووصل مساء الخميس، جثمان البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني، إلى أرض الوطن، قادما من فرنسا.

وكان مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، في استقبال جثمان الفقيد، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

كما سجل أيضا كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، حضورهم إلى جانب عائلة الفقيد.

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