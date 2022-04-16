تشييع جثمان المناضلة جولييت أكومبرا بالمقبرة المسيحية ببولوغين

تم صباح اليوم السبت، تشييع جثمان المناضلة جولييت جارسيا أكومبرا بالمقبرة المسيحية ببولوغين.

وفي هذا السياق، عرفت مراسم التشييع حضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.

بالاضافة الى المدير العام للحماية المدنية و والي ولاية الجزائر، والوالي المنتدب لدائرة باب الواد.

الى جانب رئيس بلدية بولوغين وكل الاطارات السامية للمديرية العامة للحماية المدنية و رفقاء الدرب للمجاهدة.

هذا وتوفيت أكومبرا الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاما. وعرفت بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.

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كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،”قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية

التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما. مشيدا بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.”

هذا وستشيع جنازة المناضلة جولييت أكومبرا حرم المناضل الكبير و المحكوم عليه بالإعدام الراحل جورج أكومبرا يوم السبت بالمقبرة المسيحية ببولوغين.

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