تشييع جثمان المناضلة جولييت أكومبرا بالمقبرة المسيحية ببولوغين
تم صباح اليوم السبت، تشييع جثمان المناضلة جولييت جارسيا أكومبرا بالمقبرة المسيحية ببولوغين.
وفي هذا السياق، عرفت مراسم التشييع حضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.
بالاضافة الى المدير العام للحماية المدنية و والي ولاية الجزائر، والوالي المنتدب لدائرة باب الواد.
الى جانب رئيس بلدية بولوغين وكل الاطارات السامية للمديرية العامة للحماية المدنية و رفقاء الدرب للمجاهدة.
هذا وتوفيت أكومبرا الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاما. وعرفت بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.
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رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة المناضلة جولييت أكومبرا
كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،”قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية
التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما. مشيدا بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.”
هذا وستشيع جنازة المناضلة جولييت أكومبرا حرم المناضل الكبير و المحكوم عليه بالإعدام الراحل جورج أكومبرا يوم السبت بالمقبرة المسيحية ببولوغين.
الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الليبية
كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس الفارط ، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي لدولة ليبيا.
وفي بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
وصرحت نجلاء المنقوش عقب اللقاء:” أنا سعيدة جدا بلقائي بالرئيس تبون ، الذي نستفيد دائما من خبرته الطويلة ونصائحه وحنكته السياسية.
موضحة أن زيارتها للجزائر جاءت لدعم جهود الوحدة الوطنية ومن أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشرعية”.
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي
كما إستقبل اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ببهو مقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وأشار البيان، إلى أن ضيف الجزائر خص باستقبال رسمي بأرضية مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
كما وقف رئيس الوزراء الإيطالي وقفة إجلال أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.
وحلّ ظهر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإيطالي، بالجزائر، في زيارة عمل تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الطاقة، محمد عرقاب. ورافق رئيس الوزراء الايطالي، طاقم وزاري على رأسهم وزير خارجيته لويجي دي مايو.
وحسب ما أفاد به أمس الاحد بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة الرئيس تبون.