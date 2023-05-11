تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب تناح محمد

تمت، اليوم الخميس، مراسم رفع جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب تناح محمد، على مستوى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد قدم قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء براكني محمد الطيب واجب العزاء لأسرة الشهيد مرفوقا بقيادات وإطارات الناحية.

ليتم بعدها نقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه ليوارى الثرى بمدينة فرندة بولاية تيارت.

وكان الفقيد قد استشهد على إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح، بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت. وهذا بعد عملية بحث و تمشيط بالمنطقة يوم 10 ماي 2023.