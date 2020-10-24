تشييع جنازة الإمام وزوجته و3 من أبنائه في مقبرة قصر الشلالة بتيارت

الجنازة حضرها والي الولاية و عدد كبير من الائمة و المواطنين

شيعت عصر اليوم بمقبرة قصر الشلالة بتيارت جنارة الإمام نصر الدين دحمام الذس لقي مصرعه بمسكنه ببلدية بوفاريك يوم الجمعة الماضي بولاية البليدة اختناقا بالغاز رفقة زوجته و3 من أبنائه.

و قد حضر جنازة الإمام وعائلتي والي ولاية تيارت محمد امين درامشي ومديرو الشؤون الدينية لولايات تيارت والجلفة والبليدة وعدد كبير من الأئمة من الولايات المجاورة الى جانب جميع غفير المواطنين في جو جنائزي مهيب.

وكان الإمام نصر الدين دحمام البالغ من العمر 35 سنة قد توفي إختناقا بالغاز داخل مسكنه ببلدية بوفاريك رفقة زوجته و3 من أبنائه و يتعلق الامر بمعاذ 8 سنوات و مصعب 5 سنوات وجويرية 3 أشهر.

وقد تركت الفاجعة حالة من الحزن لدى جميع سكان قصر الشلالة منذ انتشار الخبر و هرع السكان لتقديم التعازي بمسكنه والده الذي كان طريح الفراش كون الغمام نصرالدين تربطه علاقت جيدة مع الجميع يحظى بإحترام كبير في المدينة.

حيث سبق له وأن عمل كمدرس للقران الكريم بمسجد الصحابي عثمان بن عفان بقصر الشلالة قبل ان ينتقل قبل 5 سنوات الى البليدة.

كما عمل في عدة مساجد قبل ان يستقر به الحال كإمام بمسجد الصحابي أبي عبيدة بن الحال ببلدية بوفاريك.