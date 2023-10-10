تشييع جنازة الطالب ولد عبد الرحمن أغيلاس  

شُيعت مساء الإثنين، بعد صلاة العصر جنازة المغفور له بإذن الله الطالب ولد عبد الرحمن أغيلاس، بمقبرة أولاد سلامة في جو جنائزي مهيب حضره أساتذة وطلبة وعمال من جامعة الجزائر 3.

وحسب جامعة الجزائر 3، حضر مراسم جنازة الراحل مدير الجامعة البروفيسور خالد رواسكي مرفوقا. بنوابه وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة.

وقد جدد مدير الجامعة تقديم التعازي لعائلة الطالب الفقيد نيابة عن أسرة جامعة الجزائر 3. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان.