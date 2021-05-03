تشييع جنازة الممثل النوري اليوم بعد صلاة العصر

سيشيع الفنان الراحل بلاحة بن زيان المعروف فنيا بـ”النوري” إلى مثواه الأخير اليوم الإثنين بعد صلاة العصر بمقبرة سيق في معسكر.

و حسب معلومات انتقتها مراسلة تلفزيون “النهار” من عائلة الراحل، ينتظر وصول جثمان “النوري” من مستشفى العسكري بوهران الى مدينة سيق ليشيع إلى مثواه الأخير.

كما أكدت مراسلة “النهار”، أن العائلة تنتظر وصول أبناء الفنان الراحل المجندون في الجيش لتشييع الفنان الى مثواه الأخير بعد صلاة عصر اليوم الاثنين.

يذكر ان الممثل بلاحة بن زيان رحل مساء أمس الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية أجرى من خلالها عملية جراحية على مستوى القلب.