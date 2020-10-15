تشييع جنازة النجم المصري محمود ياسين.. وحالات إغماء وسط الحاضرين

شيعت اليوم الخميس جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة.

وتم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.

وحسب موقع اليوم السابع، من المقرر أن تقام ليلة العزاء غداً الجمعة في ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد في مصر بعد صلاة المغرب.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، طوال سبع سنوات.

وانهارت الفنانة المصرية شهيرة وهي زوجة الفنان الراحل بالبكاء أثناء وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لصلاة الجنازة.

واستقبلها نجلها عمرو محمود ياسين وحفيدها، وزوج ابنتها الفنان محمد رياض كما حضرت معها ابنتها رانيا ياسين وبعض الأقارب.

ومن بين الفنانين الحاضرين في الجنازة، أحمد السقا، حسين فهمى، سوزان نجم الدين، عزت العلايلى، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق.

وانهارت الفنانة المصرية سهير رمزي بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، حيث فقدت الوعي لدقائق.