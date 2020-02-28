تشييع جنازة حراق من تيارت مات غرقا في رحلة حرقة نحو إسبانيا

شيعت ليلة أمس بمقبرة تيارت وبحضور جمع غفير من المواطنين جنازة الشاب بن زينب الهواري.

الذي لقي حتفه غرقا في رحلة حرقة بحرية جماعية نحو إسبانيا على متن قارب صغير.

وكان الشاب الهواري” 25 سنة “قد لفظه البحر باحدى الشواطئ بولاية مستغانم قبل عدة أيام.

بعد أن عثر عليه أحد الصيادين ليتم ابلاغ الجهات المعنية،ونقله إلى مستشفى مستغانم ومكث لعدة أيام في مصلحة حفظ الجثث.

حتى تم التأكد رسميا من هويته وتسليمه إلى عائلته القاطنة بحي كارمان بتبارت مساء الخميس.

التي شرعت في مراسيم الدفن ليلا لوصولهم متأخرين إلى مقبرة طريق عين قاسمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية التي وفرت شاحنة لانارة المقبرة.

فيما لازالت عائلات المفقودين الآخرين تعيش حالة من الترقب يسودها قلق وحزن كبيرين على مصير ابنائهم.

الذين انقطعت اخبارهم منذ تاريخ 16 من شهر ديسمبر أثناء توجههم في رحلة حرقة عبر قارب ضم ما يقارب19 شخصا.

حسبما يتداول وقد دعا اقارب هؤلاء السلطات بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم.