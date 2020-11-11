تشييع جنازة صائب عريقات إلى مثواه الأخير في أريحا

شيع اليوم الأربعاء في جنازة رسمية القيادي الفلسطيني صائب عريقات، إلى مثواه الأخير بمقبرة مدينة أريحا بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19.

وأقيمت الجنازة بحضور كبار القادة الفلسطينيين في رام الله ظهر اليوم.

وكان عباس قد نعى الراحل صائب عريقات، ووصفه بالمفاوض المخضرم بأنه “الأخ” و”الصديق”، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.

وشغل عريقات (65 عاما) منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس.

وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

وتوفي صائب عريقات أمس الثلاثاء بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر عن إصابته بفيروس كورونا.