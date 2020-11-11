تشييع جنازة صائب عريقات إلى مثواه الأخير في أريحا

أخبار العالم
  • -
  • 0
تشييع جنازة صائب عريقات إلى مثواه الأخير في أريحا
بقلم زهيدة ث

شيع اليوم الأربعاء في جنازة رسمية القيادي الفلسطيني صائب عريقات،  إلى مثواه الأخير بمقبرة مدينة أريحا بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19.

وأقيمت الجنازة بحضور كبار القادة الفلسطينيين في رام الله ظهر اليوم.
وكان عباس قد نعى الراحل صائب عريقات، ووصفه بالمفاوض المخضرم بأنه “الأخ” و”الصديق”، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.
وشغل عريقات (65 عاما) منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس.
وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.
وتوفي صائب عريقات  أمس الثلاثاء بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر  عن إصابته بفيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919047

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com