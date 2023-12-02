تشييع جنازة محمد بوسماحة إلى مثواه الأخير

أقيمت صباح اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة الفنان الجزائري محمد بوسماحة إلى مثواه الأخير، والذي توفي إثر حادث مرور أليم ببلجيكا الإثنين الماضي.

ووصل جثمان الراحل، محمد بوسماحة إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة، وتوجه إلى مسقط رأسه بسيدي بلعباس.

وجرت مراسم دفن فقيد الأغنية الشبابية ومحافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي، محمد بوسماحة، بمقبرة مسقط رأسه ببلدية الضاية التي تبعد 100 كم جنوبي عاصمة الولاية.

وأودى حادث مرور خطير صباح الإثنين، بحياة العازف أمين لاكولومب، والمغني محمد بوسماحة في بلجيكا. حيث كان الثنائي بصدد القيام بجولة فنية ثانية بعدما قادتهما الأولى إلى عدد من المدن الايطالية.

وحسب الإعلام البلجيكي، فقد تجاوزت السيارة التي كان يستقلها الراحلين، المخرج، وأرادت الدوران للخلف مما أدى الى اصطدامها مع شاحنة.

وحسبما أفاد مركز المرور البلجيكي، فقد حاول سائق السيارة الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق. إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه.

ووقع الحادث حوالي الساعة 4:15 صباحًا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ركاب بعد مخرج 3/مطار زافينتيم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين ليفينز: “قال سائق الشاحنة إن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينًا ولم يعد بإمكاني تجنبها”.

وأعطى سائق الشاحنة نتيجة سلبية لاختبار الكحول، وتقول الشرطة إن أقوالها تتفق مع سائق الشاحنة. ولهذا السبب، لم تعين النيابة العامة خبيرا مروريا.