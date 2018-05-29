تشييع جنازة محمد صلاح بحضور شخصيات إعلامية ورياضية

شيع ظهر اليوم الأربعاء جنازة المعلق الشهير والإعلامي القدير محمد صلاح بمقبرة قاريدي بالقبة في أجواء حزينة ومهيبة، والتي شهدت حضور مختلف الوجوه الإعلامية والرياضية، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووزير الإتصال جمال كعوان.

وتحدث وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في ميكروفون النهار قائلا: “لما نتكلّم عن مرحلة الثمانينات والـ82 يجب أن نتحدث عن محمد صلاح، لأنها قصة متكاملة، وعلى هذا الأساس خلّد مكانته بصوته وعطائه لفائدة الإعلام الرياضي”

ونعى وزير الإتصال جمال كعوان فقيد الساحة الإعلامية قائلا:”الأسرة الإعلامية والعائلة الكبيرة للصحافة فقدت أحد من أبنائها الابرار، هو مؤسس القسم الرياضي في الإذاعة الوطنية.