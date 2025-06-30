تشييع جنازة مناصر مولودية الجزائر ماسينيسا حتوت بمقبرة عين البنيان

شيِّعَت، عصر اليوم الاثنين، جنازة مناصر مولودية الجزائر ماسينيسا حتوت، بمقبرة عين البنيان.

وعرفت الجنازة حضورا واسعا لأنصار فريق مولودية الجزائر ومحبي الفقيد. إلى جانب عدد من المسؤولين والمسيرين واللاعبين القدامى. يتقدمهم وزير الرياضة، وليد صادي، والأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، نذير بوزناد، ورئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم.

وحضر الجنازة حشد كبير من الجماهير الرياضية، أصدقاء الفقيد، أفراد عائلته، وعدد من مناصري الأندية الأخرى الذين توحّدوا في لحظة وفاء لتوديع ماسينيسا.

وكتِبَ على أنصار الفريق العاصمي أن ينتهي هذا الموسم الكروي من البطولة الجزائرية على وقع الأحزان بدل الأفراح، بعد وفاة ماسينيسا حتوت الذي كان في المستشفى منذ السبت الماضي بعد حادثة سقوط سياج ملعب 5 جويلية، ليلتحق بالمناصرين الثلاثة يونس أمغوزي، ودحمان محمد ياسين، وعثمان مولاي.