تشييع جنازة مناصر مولودية الجزائر عثمان مولاي بمقبرة بوروبة

شيعت الجماهير الرياضية الجزائرية، عصر اليوم الأحد، عثمان مولاي، مناصر مولودية الجزائر، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهيد محمد بلطرش ببوروبة.

وعرفت الجنازة حضورًا واسعًا لأنصار فريق مولودية الجزائر ومحبي الفقيد، إلى جانب عدد من الأسماء في شاكلة المدرب خالد بن يحيى ورئيس مجلس الإدارة محمد حكيم حاج رجم وإلى جانب عدد من اللاعبين الذي حملوا ألوان الفريق سابقا.

وشهدت مراسم التشييع حضورًا غفيرًا من الجماهير الرياضية، أصدقاء الفقيد، أفراد عائلته، وعدد من مناصري الأندية الأخرى، الذين توحّدوا في لحظة وفاء لتوديع يونس الذي صبح رمزا للوفاء.