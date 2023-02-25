تشييع جنازة 3 ضحايا لمأساة تيكجدة بمسقط رأسهم بالعاصمة

وُوريت جثامين 3 ضحايا من حادث المرور والذي وقع بتيكجدة، مساء أمس الجمعة، بمسقط رأسهم في برج الكيفان بالعاصمة.

وتم تشييع جنازة الضحايا، في جو مهيب، ووسط حضور جمع غفير من الناس، بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمقبرة قايدي بالعاصمة.

وتوفي 10 أشخاص، وجرح 33 آخرين، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بعمق 150 متر.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة تكجدة التابعة لبلدية الأصنام.

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الجمعة تعازيه لعائلات ضحايا حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بتيكجدة في البويرة.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه على التويتر: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة. أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل”.